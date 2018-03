Uil. Assemblea Regionale, Foccillo: “Reddito di cittadinanza? Assistenzialismo”

CAMPOBASSO. In vista del rinnovo delle Rsu nella pubblica amministrazione previsto dal 17 al 18 aprile, la Uil ha tenuto questo pomeriggio a Campobasso l’assemblea regionale, alla presenza del segretario confederale Antonio Foccillo. Dinanzi i delegati e i candidati delle categorie, Foccillo ha voluto ricordare l’impegno nel rinnovo dei contratti nazionali che erano bloccati da oltre nove anni con l’intesa firmata alla fine dello scorso febbraio nel comparto Funzioni Locali e Sanità.

In particolare, di fronte alla discussione riguardante l’introduzione del reddito di cittadinanza, il giudizio del segretario Uil è stato tranciante: “Noi crediamo che sia una specie di assistenzialismo. Noi crediamo che in Italia bisogna creare posti di lavoro, perché senza lavoro non si crea ricchezza e senza ricchezza creata non se ne può distribuire. Quindi è su questo che bisogna puntare.”

Il rinnovo delle Rsu avverrà a pochi giorni dalle elezioni regionali, queste le rivendicazioni che la Uil Molise porrà al prossimo governo. “Lo stato di salute di questa nostra pubblica amministrazione ci preoccupa – ha ricordato Tecla Boccardo, segretaria regionale del sindacato – ma ci preoccupano anche i servizi che vengono offerti alla cittadinanza. Pensiamo ai servizi sanitari che sono sempre più al collasso, ci preoccupano i servizi che sono stati chiusi.

