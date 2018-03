E’ ufficiale: il giudice Di Giacomo rinuncia alla candidatura

“Considerato che diversi organi di informazione continuano a riportare appelli rivolti alla mia persona per una ipotetica candidatura alla presidenza della Regione, nel ringrazie ribadisco la mia indisponibilità già precedentemente comunicata”. Queste le parole del giudice Enzo Di Giacomo affidate ad un comunicato inviato alla stampa nel quale si afferma, una volta per tutte, la contrarietà a scendere in politica per le prossime elezioni regionali del 22 aprile. Avuta l’ufficialità a questo punto il centrodestra, necessariamente, dovrà convergere su un altro nome, a poco più di un mese dall’appuntamento con gli elettori.

