Ucciso in Venezuela imprenditore molisano di Toro

ULTIM’ORA. MARACAY (Ore 7 di giovedì 2 agosto). La notizia ha fatto il giro delle agenzie di stampa italiane e venezuelane destando un grande clamore già durante le ore della notte. Quando anche la comunità di Toro iniziava ad apprendere della tragica scomparsa dell’imprenditore 50enne italo-venezuelano Elio Simonelli. Suo padre, Pasquale, vive tuttora a Toro in una bella villa alle porte del paese, emigrò in Venezuela all’inizio degli anni Cinquanta e con la moglie Lina ebbe quattro figli Nicola, Tonino, Italo ed Elio, appunto, che è morto durante un tentativo di sequestro da parte di una banda che però si è imbattuta in alcune pattuglie della Polizia. Elio Simonelli è stato raggiunto da un colpo di fucile durante il conflitto a fuoco sulla Avenida Fuerzas Armadas di Maracay nelle vicinanze di una carrozzeria di sua proprietà. Nel conflitto a fuoco sono rimasti uccisi anche i 4 rapitori. Elio era un imprenditore molto apprezzato in Venezuela e altrettanto a Toro dove spesso tornava per visitare il genitore.

Sposato, padre di tre figlie, Elio era figlio di quell’emigrazione italiana che ha saputo farsi valere all’estero ed ora l’intera comunità di Toro si unisce al cordoglio della famiglia Simonelli.

