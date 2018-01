Ubriaco rompe porta e mobili scatenando il panico nel vicinato

TERMOLI. Sono stati i vicini, preoccupati dal rumore del vetro della porta-finestra andato in mille pezzi ad allertare i carabinieri. Momenti di caos e anche paura nel Borgo Vecchio di Termoli dove, poco dopo le 17 di oggi pomeriggio, sono arrivati i carabinieri e i medici del 118 per un giovane straniero ubriaco che ha rotto il vetro della porta finestra scagliando violentemente il suo cellulare contro l’uscio e urlando. Il giovane vive in affitto con diversi altri componenti della famiglia e che a Termoli lavora in un negozietto di accessori. Stando a quanto raccontato dai vicini si tratterebbe di brave persone che non danno fastidio “ma oggi ci siamo spaventati per il frastuono e la reazione del giovane” che ha anche danneggiato alcuni mobili in preda un momento di rabbia.

