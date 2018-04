Ubriaco infastidisce i clienti di un locale, arrestato dai Carabinieri

Probabilmente aveva bevuto troppo un 30enne romeno che ieri sera, all’interno di un locale in centro a Campobasso, ha cominciato ad infastidire e creare problemi a clienti e proprietari. I quali, dopo un po’, hanno allertato i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno tentato di riportarlo alla calma ma, per tutta risposta, l’uomo ha cominciato ad inveire contro i militari i quali non hanno potuto fare altro che condurlo in caserma dove è stato tratto in arresto per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per cui dovrà subire, questa mattina, un processo per direttissima.

