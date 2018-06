Tutti pazzi per i selfie de ‘Il Quotidiano del Molise’ (FOTO)

CAMPOBASSO. Questa mattina in tanti, tantissimi si sono lasciati immortalare nella nostra cornice selfie da 22.225 like. Un Corso Vittorio Emanuele super affollato questa mattina in occasione di questo Corpus Domini 2018 che ha preso il via lo scorso giovedì e durerà per tutto l’anno. Tra i tanti stand che riempiono Piazza Municipio c’è anche quello de ‘Il Quotidiano del Molise’ in collaborazione con Coriolis By Eden e Hotel San Giorgio, dove una tappa e d’obbligo nel salottino appositamente creato per degustare un buon caffè e dell’ottimo cioccolato Venchi.

La redazione web de ‘Il Quotidiano del Molise’ e lo staff del Coriolis vi aspettano! Intanto godetevi questa carrellata di selfie e ricondividete la vostra foto su fb con gli hashtag #QuotidianodelMolise #Coriolis By Eden. Sicuramente ci sarai anche tu

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp