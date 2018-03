Turno infrasettimanale amaro e senza punti per le molisane

Il Campobasso esce sconfitto di misura dalla trasferta di Avezzano al termine di un incontro dove però avrebbe meritato di raccogliere di più per quanto prodotto in campo. Decide il match una rete al 70’ di Di Curzio subentrato nella ripresa al posto di Dos Santos. Per i rossoblu l’occasione più clamorosa è quella capitata sui piedi di Varsi che spreca a tu per tu con l’estremo difensore ospite pochi minuti prima del vantaggio dei padroni di casa.

L’Olympia Agnonese torna a mani vuote dalla trasferta abruzzese di Pineto dopo essersi trovata addirittura in vantaggio grazie alla rete messa a segno al 60’ da Cassese. Le reti di Di Rocco al 73’ e di Esposito all’85 ribaltano il risultato consegnando la vittoria ai locali e lasciando l’amaro in bocca ai granata.

