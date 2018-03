Turismo. Via libera all’area pilota del Matese, pubblicato il bando

Dopo anni di consultazione tra le amministrazioni comunali dell’area, si avvia l’attuazione delle strategie territoriali per le aree interne della Regione Molise. È stato infatti pubblicato il primo Avviso, riguardante l’area pilota del Matese, che vede concretizzarsi il lungo percorso avviato nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne con la selezione delle “aree-progetto” a livello nazionale e proseguito con la stesura delle Strategie d’Area per il territorio regionale. “Siamo di fronte ad un approccio innovativo per l’utilizzo dei fondi comunitari da parte degli enti locali – spiega il presidente della Regione, Paolo di Laura Frattura – poiché i progetti vengono elaborati attraverso scelte operate dai soggetti pubblici e privati delle aree coinvolte in un percorso concertativo”.

L’area in questione, che ha Spinete come comune capofila, include 14 centri: Bojano, Campochiaro, Cantalupo nel Sannio, Cercepiccola, Colle d’Anchise, Guardiaregia, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sepino, Spinete, Castelpetroso, Roccamandolfi e Santa Maria del Molise. I fondi a disposizione ammontano a quasi 594mila euro.

Il bando nasce per promuovere e sostenere processi di integrazione tra imprese turistiche attraverso lo strumento delle reti di impresa. Ha come obiettivo il supporto a processi di riorganizzazione del “sistema accoglienza turistica” per migliorare, specializzare e qualificare il comparto stesso, incoraggiando investimenti che accrescano la competitività e l’innovazione dell’imprenditoria turistica matesina.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise” in edicola domani.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp