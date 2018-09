Turismo spaziale: Space X ha il suo primo cliente

Il primo cliente ha comprato il biglietto e SpaceX è pronta a mandarlo sulla luna. Sembra l’inizio di un film fantascientifico ma è la pure e semplice realtà.

Non sarà solo una prima volta del turismo nello spazio, sarà l’esordio anche del razzo riutilizzabile messo a punto dalla società di Elon Musk, che potrebbe rimpiazzare i predecessori Falcon 9, Falcon Heavy e Dragon. Proprio per questo motivo, ancora non è dato sapersi quando avrà luogo il lancio: originariamente programmato per quest’anno, probabilmente verrà posticipato al 2019 proprio per permettere l’utilizzo del nuovo BFR invece del Falcon Heavy.

Mistero anche sull’identità del suo primo passeggero “privato”, che sarà rivelata lunedì 17 settembre alle ore 21:00 della California, quindi durante la notte di martedì 18 per l’ITalia. Un evento già ampiamente pubblicizzato per cui è prevista una diretta YouTube apposita ed in effetti un evento di un rilievo enorme, se pensiamo che solo 24 esseri umani sono stati sulla Luna e che nessuno l’ha più visitata dall’ultima missione Apollo.

È lo stesso Musk a fornire le uniche indiscrezioni sull’identità del passeggero segreto: alla richiesta, su Twitter, di svelarne il nome, l’imprenditore ha risposto con una emojii della bandiera giapponese.

Eliana Marinelli