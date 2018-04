Tunnel, progetto approvato in consiglio comunale

TERMOLI. Dopo anni di dibattiti, scontri, esposti, un ricorso al Tar che deve essere ancora presentato da parte dei Comitati, il progetto del tunnel e della riqualificazione del centro di Termoli ha avuto il via libera del consiglio comunale. A maggioranza, con la sola esclusione del capogruppo del Pd, Antonio Sciandra, assente in seduta assieme al consigliere di minoranza Francesco Roberti, il progetto ha avuto il via libera dal consiglio comunale. Adesso ci saranno 30 giorni di tempo per la pubblicazione, altri 30 per le eventuali osservazioni dei cittadini prima che la palla passi alla Regione Molise e torni in consiglio comunale a luglio per la ratifica finale.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp