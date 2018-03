Tunnel, parte la raccolta fondi

Da un lato una raccolta fondi per la presentazione del ricorso al Tar Molise contro la decisione del Consiglio dei Ministri. Dall’altro lato una assemblea pubblica per continuare a dire no a un progetto “che svenderà una delle zone più belle di Termoli a un privato”. E’ la doppia iniziativa che è stata messa in campo dal consigliere del MoVimento 5Stelle, Nick Di Michele e dal Comitato No Tunnel per opporsi alla decisione presa la settimana scorsa dal Consiglio dei Ministri che, di fatto, ha ufficialmente autorizzato i lavori di riqualificazione del centro di Termoli e realizzazione di un tunnel tra il porto e il lungomare nord con l’eccezione del cambio di progetto rispetto alla falesia di piazza Sant’Antonio dove invece delle vetrate vista mare verrà una sorta di giardino con ‘affaccio’ verso la spiaggia.

Una modifica del progetto che, però, non è andata bene ai cittadini che, quindi, hanno deciso di scendere in campo. Il primo è stato proprio il portavoce pentastellato in consiglio comunale che già all’indomani della decisione del Consiglio dei Ministri si era schierato nuovamente contro il progetto. Lo stesso Di Michele che fin da subito si era detto contrario sia all’opera sia al modo con cui l’amministrazione Sbrocca ha gestito l’iter. “Prendiamo atto di quanto deciso ma credo che la partita non sia ancora chiusa”, aveva affermato Di Michele all’indomani della decisione aprendo la strada alla possibilità di presentare un ricorso al Tar Molise, ricorso visto come l’unica e ultima strada percorribile. Di qui la decisione del consigliere del MoVimento 5Stelle di far partire, tramite il movimento, una raccolta fondi. “Se non vuoi che questa opera distrugga Termoli puoi aiutarci con un tuo contributo – l’appello dei pentastellati – anche di 2 euro, utilizzando la Postepay numero: 5333 1710 2535 2382 – codice fiscale DMCNLN68D19L505N .

Oppure donando ai banchetti del M5S, presenti in Via Adriatica tutti i week end. Termoli ringrazia di cuore”, la conclusione di Di Michele che spesso, anche in passato, ha puntato l’attenzione sulla questione relativa alla tempistica. “I tempi a disposizione dell’amministrazione comunale sono abbastanza stretti – prosegue Di Michele – perché loro entro il 31 dicembre devono iniziare i lavori. Siamo ormai a fine marzo, e se noi riusciamo a portare avanti questo ricorso al Tar qualcosa, in termini di tempo, riusciamo a recuperare. E se poi riusciamo a congelare il progetto successivamente, con una buona campagna politica, potremmo addirittura bloccare definitivamente l’opera”. A muoversi è anche il Comitato No Tunnel che ha deciso di convocare una assemblea pubblica per martedì prossimo, dalle 18, presso il Cinema Sant’Antonio di Termoli.

“Cittadini di Termoli – si legge sulla convocazione – il Consiglio dei Ministri ha deciso che una delle parti più belle della città deve essere svenduta a un privato e sfigurata per sempre, che il tunnel e la sua mostruosa speculazione edilizia sono fattibili. Si vuole fermare una lunga lotta popolare in difesa del bene comune territorio, una lotta alla quale hanno preso parte tanti termolesi con una delibera governativa illogica e contraddittoria, che falsifica la posizione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo. Sembra che il futuro di Termoli sia deciso ma noi non ci arrendiamo alla prepotenza di un sindaco e di un presidente di Regione sconfessati dal voto del 4 marzo che continuano, però, imperterriti ad imporre le loro scelte dissennate e quindi invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare in massa. Ora è il momento di essere davvero in tanti per dimostrare che la città non vuole questo scellerato progetto”.

