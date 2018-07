Tunnel, bocciate le osservazioni

Sono state ‘bocciate’ dal responsabile unico del procedimento, l’architetto e dirigente comunale Livio Mandrile, le 24 osservazioni presentate da cittadini e associazioni sul progetto del tunnel, multipiano e opere annesse alla riqualificazione del centro di Termoli. Le osservazioni sono passati ieri mattina sotto la lente della III Commissione consiliare presieduta da Maria Grazia Cocomazzi durante la quale è iniziata anche l’analisi delle osservazioni e delle relativa controdeduzioni da parte di Mandrile che ha giudicato come “non accoglibili” le osservazioni presentate dai cittadini. Ad assistere alla seduta diversi consiglieri comunali sia in veste di semplici uditori sia come componenti della commissione da Marone a Di Tella, da Di Michele a Ciarniello e ancora Barile, Orlando, Giuditta, Di Campli, Scurti, Di Giandomenico e Sabella. Stando a quanto affermato da Mandrile oltre il 90% delle osservazioni presentate chiede che resti l’attuale destinazione prevista dal piano regolatore generale e che non ci siano modifiche. “Le osservazioni sono di carattere diverso dal dal settore Urbanistica e ribadiscono quasi tutte contenuti già dibattuti nella conferenza istruttoria e in quella decisoria”, ha affermato Mandrile che ha illustrato una per una le osservazioni e le contro deduzioni.

Nel corso della seduta è stata letta circa la metà della documentazione presentata che dibatte i temi più vari, dallo spostamento della statua del Nettuno da piazza Sant’Antonio al presunto danneggiamento di reperti archeologici come la Torretta gemella, fino alla pedonalizzazione della piazza. Una seduta che proseguirà lunedì alle 10 al termine della quale potrebbe arrivare la votazione e quindi convocazione del consiglio comunale nell’arco di una decina di giorni. Dopo il passaggio in assise civica tutta la documentazione arriverà alla Regione Molise che, a quel punto, avrà 90 giorni di tempo per dire la sua sul progetto e dare, eventualmente, il via libera definitivo. “Abbiamo iniziato ad esaminare le osservazioni presentate – ha affermato il consigliere di minoranza Michele Marone – che il dirigente all’Urbanistica ci sta leggendo assieme alle valutazioni dell’ufficio tecnico che sono all’insegna della non accoglibilità. Vedremo nel corso delle altre commissioni cosa succederà e attendiamo l’esito del consiglio comunale che penso che sarà fatto entro la fine di luglio”. Marone, dal canto suo, ha voluto specificare in sede di commissione la necessità del passaggio in Regione. “Parlando di approvazione della variante ho chiesto il rispetto del dettato normativo dell’articolo 19 dpr 327/2001 testo unico sulle espropriazioni che prevede un doppio passaggio in consiglio comunale con approvazione definitiva per il quale prima è necessario che la delibera di consiglio e tutti gli atti vengano inoltrate alla Regione Molise che ha 90 giorni di tempo decorrenti dal giorno dell’invio della trasmissione per esprimere un eventuale dissenso. Noi di minoranza abbiamo già sollecitato gli Uffici e la nuova Giunta regionale chiedendo una audizione adducendo le criticità mosse che riguardano sia il procedimento amministrativo che si è svolto in precedenza per l’approvazione di questo progetto faraonico e sia quelle sotto il profilo strettamente politico-amministrativo. Speriamo che la Regione consideri tutti questi rilievi per ribadire ancora una volta l’inopportunità della realizzazione di questa opera faraonica. Termoli – ha proseguito Marone – ha bisogno di tornare vivibile e accogliente come era una volta. Oltre questo vogliamo anche ribadire i presunti vizi di legittimità come la mancanza della valutazione ambientale strategica che ha caratterizzato l’iter amministrativo del progetto”.

