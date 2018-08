Tumori, dove operarsi in Molise? Due le strutture ad eseguire più interventi

Oltre un tumore su quattro, in base ai dati diffusi dal Ministero della Salute, colpisce ogni anno l’apparato digerente, e in particolare intestino, fegato, esofago, pancreas, colecisti e stomaco. Il più diffuso in assoluto, però, è il carcinoma al colon-retto, una porzione dell’intestino, che non fa distinzione di genere e rappresenta il 14% di tutti i casi di cancro nella popolazione generale. Nella donna è secondo per incidenza dopo il tumore al seno, mentre nell’uomo è terzo, dopo il carcinoma al polmone e quello alla prostata. È la chirurgia il trattamento di prima scelta. Se non ci sono metastasi diffuse o complicazioni che ostacolano l’intervento, è la chirurgia la prima arma contro i tumori dell’apparato digerente. L’asportazione della formazione, infatti, è il primo passo per curare la malattia. La ricerca scientifica, negli ultimi decenni, in questo campo ha fatto grandi progressi: il perfezionamento delle tecniche e la messa a punto di ausili tecnologici per la diagnosi e per le visualizzazioni durante l’operazione rappresentano supporti impensabili fino a pochi anni fa e contribuiscono al miglioramento dei tassi di sopravvivenza. Ma quanti sono e come sono distribuiti i centri che eseguono questi interventi sul territorio nazionale? Per valutare le performance delle strutture, il Programma Nazionale Esiti (PNE) di Agenas monitora alcuni parametri tra cui il numero d’interventi eseguiti in un anno, indicativo dell’esperienza acquisita. “L’associazione tra volume ed esiti, infatti, è dimostrata dalle evidenze scientifiche. Altri indicatori significativi sono la durata della degenza ospedaliera e la mortalità a 30 giorni dal ricovero per le quali le autorità ministeriali hanno stabilito soglie precise”, spiega Elena Azzolini, medico specialista in Sanità Pubblica e membro del comitato scientifico di https: www.doveecomemicuro.it/ “La mortalità a 30 giorni dal ricovero è un parametro importante specialmente per quanto riguarda la chirurgia ad alta complessità, ad esempio quella relativa alla neoplasia dello stomaco”, commenta Domenico D’Ugo, Ordinario di Patologia Speciale Chirurgica presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma e Presidente della Società Italiana Chirurgia Oncologica (SICO). “Nel caso dell’intervento per tumore al colon, la mortalità è talmente bassa che è difficile trarre conclusioni sulla bontà di una struttura basandosi solo su di essa. Il dato va, quindi, affiancato ad altri parametri: ad esempio, la presenza di complicanze post-operatorie, la rimozione tardiva dei drenaggi, l’impostazione di terapie antibiotiche per periodi eccessivamente lunghi o la ritardata ripresa della funzionalità intestinale”.

E in Molise cosa accade? Vediamo la situazione per tipi di interventi diversificati. Interventi chirurgici per colecistectomia. Le strutture pubbliche o private accreditate che effettuano questo tipo di intervento sono 5. Le strutture che in Molise effettuano un maggior numero di interventi sono: Ospedale San Timoteo di Termoli (CB) (n° interventi: 181); Presidio Ospedaliero A.Cardarelli di Campobasso (n° interventi: 148); Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso (n° interventi: 106) Il 60% delle strutture rispetta il valore di riferimento di minimo 100 interventi l’anno.

L’Ospedale San Timoteo di Termoli e la Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso rispettano anche il valore di riferimento ministeriale per cui oltre il 70% di pazienti operati deve avere una degenza post-operatoria inferiore ai 3 giorni. In Molise solo 2 strutture su 5, il 40%, rispettano entrambi i valori di riferimento in termini di volumi di interventi e di appropriatezza organizzativa. Il 16,2% dei residenti sceglie di farsi curare in altre regioni; l’83,8% dei residenti sceglie di farsi curare nella propria regione; Il 15,4% di interventi eseguiti su non residenti. Interventi chirurgici per tumore maligno al colon. Le strutture pubbliche o private accreditate che effettuano questo tipo di intervento sono 5. Solo la Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso rispetta il valore di riferimento di minimo 50 interventi l’anno (n° interventi: 69). Oltre a vantare alti volumi di interventi la Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso rispetta anche i valori di riferimento in termini di percentuale di mortalità a 30 giorni dal ricovero (che deve mantenersi inferiore al 3%). In Molise solo 1 struttura su 5, il 20%, rispetta entrambi i valori di riferimento in termini di volumi di interventi e di bassa mortalità. Il 17,8% dei residenti sceglie di farsi curare in altre regioni; l’ 82,2% dei residenti sceglie di farsi curare nella propria regione; Il 28,7% di interventi eseguiti su non residenti.