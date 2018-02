Truffe agli anziani. L’INPS lancia l’allarme: “Attenzione a falsi medici”

Continuano le truffe ai danni delle persone anziane. A segnalarlo questa volta è la Direzione regionale dell’INPS per il Molise che, in una nota, informa di nuovi e reiterati tentativi di raggiro messi in atto da sedicenti medici INPS che chiederebbero informazioni su pensioni erogate dall’Istituto Previdenziale.

A tal proposito, l’ente ribadisce la più totale estraneità ai fatti dal momento che nessun medico dell’Istituto è autorizzato a richiedere direttamente, per conto dell’INPS, informazioni su prestazioni erogate dall’Ente. Inoltre, la Direzione generale dell’INPS precisa che i medici dell’Istituto si recano presso le abitazioni dei cittadini esclusivamente per l’espletamento di accertamenti medico-legali in ambito previdenziale ed assistenziale e, comunque, le loro richieste sono sempre circoscritte alla sfera sanitaria.Tra l’altro l’arrivo degli stessi per l’espletamento della visita domiciliare, fatti salvi i casi delle visite fiscali, è sempre preannunciato da una telefonata al fine di verificare l’effettiva presenza dell’utente presso il proprio domicilio, piuttosto che in ospedale o casa di cura.

Tuttavia l’INPS raccomanda di accertarsi sempre dell’effettiva provenienza del professionista avendo cura di informarsi sempre del nominativo e chiedendo l’esibizione della tessera di iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di appartenenza.

Sempre dall’Istituto Previdenziale ricordano che è possibile contattare gli uffici e il Contact Center, raggiungibile componendo il numero 803 164, gratuito da telefono fisso, e il numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori, per avere qualsiasi chiarimento e avere assistenza.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp