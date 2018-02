Truffe agli anziani. 75enne raggirata e derubata in casa da finta volontaria

TERMOLI. Ha suonato all’abitazione che si trova nella zona del centro commerciale lo Scrigno di Termoli e al citofono sostenendo di essere la nipote della proprietaria, una donna di 75 anni di Termoli. Con una scusa si è fatta aprire il portone e una volta giunta dinanzi alla porta di ingresso è riuscita a raggirare la donna, visibilmente sorpresa di non trovare davanti a sé la nipote ma una ragazza sui 25 anni, di corporatura minuta e parlantina italiana con un leggero accento del nord. La ragazza indossava un cappello di lana e un abbigliamento casual e giovanile. Alla 75enne ha raccontato di chiamarsi come la nipote e di stare distribuendo delle buste per raccogliere, come volontari, i prodotti di prima necessità per i bisognosi. Una volta dentro, però, è riuscita a distrarre l’anziana spostandosi in cucina e dando, in questo modo, via libera a una complice che si è introdotta nell’abitazione che è entrata nella camera da letto e ha fatto man bassa di tutti gli oggetti d’oro tra collanine, braccialetti e orecchini che si trovavano all’interno. Furto con raggiro da 10mila euro nel pomeriggio di lunedì a Termoli. Vittima della truffa che è servita a rubare tutti gli oggetti preziosi che si trovavano nell’abitazione è stata una 75enne. La donna, raggirata e ‘paralizzata’ dalla parlantina della 25enne l’ha fatta entrare prima nell’abitazione e poi in cucina, lasciando campo aperto a una complice che nel giro di pochissimo tempo ha svuotato l’abitazione. Quando la donna si è accorta di quello che era successo ha presentato immediatamente denuncia ai carabinieri della compagnia di Termoli. Non è la prima volta che anziani vengono raggirati da finti parenti e nipoti. Comprensibilmente sotto shock la donna che ha presentato denuncia ai carabinieri e che ha voluto rivolgere un invito e un appello alle tante donne termolesi, che per motivi diversi vivono da sole, a non fidarsi di chi si presenta alla propria porta, di non aprire a nessuno e di verificare sempre di chi si tratti. “Mi appello a tutti coloro che hanno delle mamme anziane: insegnate loro a stare attente a certi gesti e soprattutto a verificare sempre, prima di aprire la porta. A me è successo, non voglio pensare che possa succedere anche ad altri. Siate guardinghe e oculate”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp