Truffa in agguato. Chiede di cambiare soldi ai passanti e rifila banconote false

CAMPOBASSO. Più che avere i contorni di una notizia di cronaca, questa che brevemente stiamo per raccontare ha il valore di un appello ai cittadini affinché tengano alta la guardia e inizino a difendersi da una categoria di truffatori sempre in agguato. Sembra che a Campobasso si aggiri da giorni una donna che ferma i passanti chiedendo di cambiare cartamoneta e rifila banconote false. E’ a nostra conoscenza la disavventura di una signora alla quale è stata rifilata una 20 euro taroccata dalla truffatrice che invece ha incassato due banconote da 10 euro vere. Purtroppo se ne è accorta troppo tardi, ma ha avuto modo di segnalare l’episodio a un vigile urbano che ha preso in carico la segnalazione. L’appello dunque è: un favore non si nega a nessuno, ma quando si tratta di soldi siate sempre molto prudenti!

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp