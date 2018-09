Truffa all’Agea, false attestazioni per avere contributi: beccati due agricoltori

CAMPOBASSO

Una truffa all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), messa in atto da due imprenditori agricoli molisani al fine di ottenere erogazioni pubbliche. I Carabinieri Forestali di Riccia (Campobasso) hanno eseguito una misura cautelare nei loro confronti emessa dal Tribunale del Riesame di Campobasso. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Campobasso guidata da Nicola D’Angelo. Sottoposti a vincolo beni nella disponibilità degli indagati per un valore di circa 29mila euro che, fa sapere la Procura, costituiscono il profitto del reato. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di ricostruire la condotta fraudolenta finalizzata ad ottenere l’indebito versamento di contributi per l’agricoltura, nonché gli artifici e raggiri realizzati per indurre in errore gli organi competenti mediante la presentazione di titoli simulati e false attestazioni.