Trovato uomo senza vita nelle campagne di Venafro

VENAFRO. Il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni è stato rinvenuto questa sera nei campi a ridosso della strada di Bonifica. Sul posto Carabinieri e 118 per capire le cause del decesso dovuto forse a un malore.