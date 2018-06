Trovato senza vita in casa, fiori e candele sull’uscio del suo bar

Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso di Marco Caccavaio, 36enne campobassano trovato senza vita nella sua abitazione in via Veneto, ieri, a Campobasso. Intanto questa mattina la saracinesca del bar di sua proprietà all’incrocio tra via Garibaldi e via Cardarelli è rimasta inesorabilmente chiusa, adornata tuttavia da fiori e candele posti sull’uscio da qualche amico che ha voluto così lasciare un ricordo per il giovane tragicamente scomparso.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp