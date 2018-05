Trovato senza vita 45enne scomparso ieri

E’ finita, purtroppo, nella maniera che tutti si auguravano non accadesse mai. Nella giornata di ieri era stata segnalata alla Polizia di Campobasso la scomparsa di un 45enne, per motivi al momento sconosciuti e sui quali ora riflettono le forze dell’ordine. Gli agenti, nella notte appena trascorsa, dopo un pomeriggio di ricerche lo hanno trovato senza vita nel proprio garage. Toccherà a loro fare luce su quanto accaduto. L’uomo era conosciuto nel capoluogo soprattutto per la sua attività commerciale.

