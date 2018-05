Trovato morto nelle campagne tra Campobasso e Ripalimosani, il corpo semi carbonizzato

CAMPOBASSO. Ore 13,30. Presso la zona industriale di Campobasso, precisamente nelle campagne tra Il capoluogo e Ripalimosani, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo semi carbonizzato. Sul posto Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e 118. Non si sa ancora nulla in merito alle cause alla base dei fatti che ora sono al vaglio delle autorità competenti, le indagini infatti sono in corso.

