Trovato in possesso di cocaina, eroina/cobret e hashish, arrestato 27enne

BOJANO. Nel primo pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bojano hanno arrestato un 27enne molisano, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio effettuato lungo la SS 87, i militari a seguito del controllo di un’autovettura con tre giovani a bordo che, fin da subito, hanno mostrato segni di nervosismo. Pertanto, i militari li hanno condotti in caserma per approfondire gli accertamenti nei loro confronti. Negli Uffici della Compagnia di Bojano, a seguito di una più accurata perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto addosso ad uno dei giovani un involucro in cellophane bianco trasparente contenente circa 10 grammi di cocaina e 38 dosi di cobret termosaldate dal peso complessivo di circa 11 grammi di eroina e di circa 0,20 grammi di hashish ben nascosti.

La droga sarà analizzata dal Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia per appurare il numero delle dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente sequestrata, mentre il 27enne, dopo le formalità di rito, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Un altro successo operativo, quindi, nelle attività di contrasto messe in campo dagli uomini dell’Arma per reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area matesina. Si tratta del 12° arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti dall’inizio dell’anno da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso.

