Trova portafogli su una panchina con 900 euro più alcuni dollari e lo consegna alla Polizia

ISERNIA

Grazie all’onestà di un cittadino, gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno potuto restituire alla legittima proprietaria un portafogli contenente 900 euro in contanti oltre a banconote in dollari Usa e varie carte di credito.

Erano le 21 di ieri, giovedì 13 settembre, quando un 58enne isernino consegna ad un poliziotto della Squadra Volante un portafogli, appena rinvenuto su una panchina del centro commerciale “In Piazza”.

In assenza di un documento d’identità, i poliziotti sono riusciti a risalire al proprietario attraverso il nominativo presente su una delle carte di credito contenute all’interno del portafogli. E, in tal modo, hanno cercato persone con lo stesso cognome residenti a Macchiagodena. Tramite i parenti, hanno così contattato l’ignara proprietaria – residente negli Stati Uniti e attualmente in vacanza a Macchiagodena – che aveva fatto spese nel centro commerciale nel pomeriggio ed era tornata a casa senza accorgersi di aver smarrito il portafogli restituitole la sera stessa.