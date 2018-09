Trofeo Coni Tiro Con L’arco, a Rimini i migliori arcieri hanno dato spettacolo

Si è svolta a Rimini, coordinata dal Comitato Regionale Emilia Romagna con l’impegno della società Seven Arrows – Arcieri Città di Rimini, Rimini Archery School e Castenaso Archery Team, la quinta edizione della Finale Nazionale del Trofeo CONI che vedeva in gara, presso il Parco XXV aprile vicino all’arco di Tiberio, i giovani arcieri che si sono qualificati dopo le rispettive fasi eliminatorie svolte nei mesi scorsi in ambito regionale in tutta Italia.

Per il Molise c’era Associazione Polosportiva Dilettantistica Pegasus di Trivento con due atlete triventine

Ilaria Stinziani e Sara Griguoli.

LA QUALIFICA INDIVIDUALE

Al primo posto è Myanmar Isabella Najila Oliva (Piemonte) con 228 punti, seconda Ilaria Stinziani (Molise) con 225 e terza Valentina Serta (Piemonte) con 222.

Al settimo posto arriva Sara Griguoli (Molise) 218 a pochi punti dalla terzo posto.

La classifica a squadre

Il Piemonte si piazza al primo posto ma al secondo posto si piazza il Molise con Ilaria Stinziani e Sara Gruguoli.

Hanno difeso i colori della nostra Regione dimostrando che il Molise Esiste.

Una bella trasferta con grandi risultati. Si ringrazia chi ha creduto in questa Società dal delegato Regionale Molise Giulio Ricchetti ma soprattutto i genitori che con sacrificio si va avanti in questo sport che con grandi sacrifici si va avanti non avendo spazi adeguati in questo comune di Trivento.