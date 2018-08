Trivento, nasce una nuova StartUp: 3D ScanIT

TRIVENTO. Nata dall’intuizione degli ingegneri Javier Marchetti Moyano e Luciana Carolina Fuentes, italo-argentini di origini di Trivento, in collaborazione con due professionisti locali, Maurizio Farina e Danilo Perrella, 3D ScanIT é una StartUp nata nella primavera del 2018. “Siamo estremamente legati alla nostra terra – il commento – orgogliosi delle bellezze presenti nei nostri luoghi, desiderosi di fare impresa nel Molise e dare uno slancio allo sviluppo locale”. La mission di 3D ScanIT è quella di contribuire a dare un impulso all’economia della realtà molisana, offrendo nuovi strumenti di promozione per il turismo e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, architettonico e paesaggistico, per le attività commerciali e l’enogastronomia, attraverso l’utilizzo della tecnologia 3D ed un consolidato know-how a servizio dell’attività di promozione nell’ambito dei social network e dei nuovi media in generale. “Iniziamo questa nostra avventura professionale – continua il commento – con l’auspicio di ricevere una risposta di sostegno e di fiducia per la nostra attività che sarà a servizio di tutti”.

Per qualsiasi approfondimento rimandiamo al sito internet della StartUp https://3d-scanit.com/ nel quale è

possibile fare un tour virtuale nella Cattedrale e nella splendida Cripta di Trivento

https://3d-scanit.com/portfolio-item/cattedrale-di-trivento/

