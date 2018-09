Tre sconfitte per le molisane di serie D. Lupi travolti

REDAZIONE SPORT

Un debutto da dimenticare per le tre squadre molisane di serie D. Il Campobasso esce con le ossa rotte dalla trasferta di Monte San Giusto: i marchigiani vincono addirittura 4-2, rifilando i quattro gol ai rossoblù tutti nell’arco del primo tempo. La squadra di Mandragora è apparsa deficitaria in tutti i ruoli, anche a livello di condizione atletica. I locali partono col piede giusto e dopo soltanto due minuti passano in vantaggio: Argento scatta sul filo del fuorigioco e “uccella” Sposito che in uscita viene superato dal pallonetto riuscendo solo a sfiorare la palla. Alla mezz’ora il 2-0: buco grosso come una casa a sinistra, Del Prete si fa superare ingenuamente e si ferma a protestare invece che contrastare Herrera, cross al bacio per Cheddira che è libero di insaccare. I campobassani non demordono e ci riprovano col solito Improta, che insacca approfittando di un errore di Patrizi.

La gioia dura poco, Herrera fa 3-1 realizzando un bel gol ma in mezzo a una difesa ferma, e anche il portiere forse avrebbe potuto fare di più. Sul finire della prima frazione addirittura è 4-1, il poker marchigiano è ancora di Argento. Nella ripresa, al 56’, su tiro di Giacobbe un difensore interviene di braccio, è rigore, che Branicki trasforma perfettamente. Poi più nulla.

Per quanto riguarda l’Isernia, ne prende tre sul tosto terreno di gioco del Forlì. I pentri vanno sotto due volte nella prima frazione: i romagnoli colpiscono su rigore con Ambrosini, il raddoppio poco dopo timbrato sempre dallo stesso attaccante marchigiano. Nella ripresa, i biancocelesti provano a farsi vedere ma a dieci dalla fine beccano il 3-0 da Prati.

Infine, l’Olympia Agnonese cade in casa contro il Real Giulianova. Una gara abbastanza equilibrata, la sconfitta suona come immeritata. Di Paolo fa esultare i tifosi abruzzesi all’80’, realizzando sotto misura con la difesa granata non posizionata perfettamente. A nulla serve il forcing finale portato dall’Agnone.