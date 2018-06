Tre dolci cuccioloni cercano casa

RIONERO SANNITICO. Da cuccioli sono stati maltrattati, e quindi inizialmente possono apparire poco fiduciosi, ma bastano un po’ di amore e coccole per farli diventare subito affettuosissimi. Fortunatamente, quando avevano poche settimane sono stati recuperati da qualcuno che li ha portati via, dando loro un rifugio sicuro a il calore delle carezze. Ora però i tre dolcissimi cuccioloni sono pronti per avere una famiglia tutta loro e cercano casa. Hanno circa sei o sette mesi, manto chiaro e sono una futura taglia media. Sono stati già vaccinati, e sono abituati ad andare al guinzaglio e a fare i bisogni fuori. Si tratta di due femminucce (Masha e Kelly) e di un maschietto (Orso), che si trovano a Rionero Sannitico. Si cerca per loro un giardino o una casa, ma niente catena né box. Per informazioni telefonare a Vincenzo (3471402393).

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp