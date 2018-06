Travolto da un tir sull’autostrada, muore molisano

Questa notte tragica fine a Padova di Vincenzo Sarachelli, isernino di 42 anni e padre di sei bambini. L’uomo fermatosi su una piazzola di emergenza della A13 Bologna­-Padova è stato travolto da un camion, in viaggio in direzione di Padova. L’incidente ­informa la società Autostrade per l’Italia è avvenuto nel tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana, all’altezza del km 51. La vittima era un addetto di una impresa che doveva raggiungere un cantiere di lavoro situato 30 km più a nord e lavorava per una ditta incaricata di fare lavori di manutenzione straordinaria all’altezza del cavalcavia di Monselice.

Per ragioni ancora da accertare, l’uomo si è fermato in corsia di emergenza ed è sceso dal veicolo dell’impresa su cui viaggiava ed è stato investito da un mezzo pesante che sopraggiungeva. L’uomo è deceduto all’istante. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polstrada, i medici del 118 e personale della società autostrade.

Enzo Di Gaetano

Vincenzo Sarachelli, isernino di 42 anni

