“Trattativa in atto con un imprenditore, risposta in 48 ore”

“Siamo in trattativa con un imprenditore per cedergli le quote”. Parole ufficiali, che non lasciano spazio ad equivoci e provengono direttamente dai soci di maggioranza del Campobasso. Si parla naturalmente della famiglia De Lucia, contattata telefonicamente nella serata di ieri. In questo momento parla a nome della Dl Group soltanto Andrea, che annuncia dunque una notizia che potrebbe concretizzarsi a breve.

Avevate annunciato di voler cedere le quote di maggioranza gratuitamente: qualche novità a riguardo? “Dunque, c’è una trattativa in atto con un imprenditore per quanto riguarda la cessione o addirittura la donazione delle quote di maggioranza del Campobasso. Le dico subito che entro 48 ore (entro domani per i lettori, ndr) questa persona ci darà una risposta definitiva sull’acquisizione delle quote”.