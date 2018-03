Trasporto Pubblico, proroga a Seac

Trasporto Pubblico Locale ancora alla Seac, per tutto il mese di aprile. Dopo i rinnovi (parziali) dei primi tre mesi, l’amministrazione comunale ha comunicato di aver prorogato per tutto il mese di aprile, prima dunque del nuovo bando pubblico che potrebbe rimescolare le carte a vantaggio di un nuovo soggetto. Servizio che sarà garantito ad aprile con una riduzione delle risorse dato che – come precisato nella delibera – “dalle comunicazioni fatte pervenire dal gestore risulta che, nei mesi di gennaio e febbraio 2018, i chilometri percorsi da Seac risultano inferiori a quanto stabilito nelle precedenti”.

In particolare: a gennaio sono stati percorsi poco più di 84mila km e a febbraio poco più di 80mila km, per un totale di 164 mila km rispetto ai previsti 181 mila (ossia 90mila km + 90 mila) con un residuo di non percorsi pari a 16.521,44. Saranno quindi trasferiti alla Seac contributi inferiori riscontrabili per il mese di aprile 2018: circa 80mila km per 212mila euro. Da Palazzo San Giorgio precisano. “Va stipulato un contratto con Seac per affidare provvisoriamente in prosecuzione a Seac, Società Esercizio Servizi Circondariali s.r.l., alle medesime condizioni contrattuali precedenti con le modifiche di cui al presente atto, il servizio per il mese di aprile 2018 in considerazione delle avviate procedure per l’affidamento a nuovo gestore e per evitarne l’interruzione con conseguenze pregiudizievoli per la mobilità, la sicurezza e l’incolumità di cittadini, visitatori, pendolari, e tenendo conto della riduzione del contributo regionale a partire dal 2018”.

