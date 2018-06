Trasportava merce contraffatta, nei guai 35enne campano

A Castel San Vincenzo, i Carabinieri della locale Stazione, hanno sorpreso un trentacinquenne della provincia di Napoli che trasportava sulla propria auto, numerosi capi di abbigliamento e occhiali, con marchi contraffatti tra i quali Moncler, Rayban e Chanel, nonché un considerevole numero di DVD e CD anch’essi contraffatti. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre il trentacinquenne è stato denunciato per commercio di prodotti contraffatti. Ulteriori indagini sono in corso per accertare a chi fosse destinata la merce recuperata, per un valore complessivo di svariate centinaia di euro.

