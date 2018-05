Transumanza 2018, il ‘Giro d’Italia del Sud’ atteso a Ripalimosani (FOTO E VIDEO)

Una tradizione millenaria, tra le più antiche e le più suggestive. Un piccolo Giro d’Italia del Sud con protagonisti numerosi mandriani e ben 300 mucche. La Transumanza è una processione ‘bucolica’ lungo i tratturi partita da San Marco in Lamis il 23 maggio scorso e terminerà domani agli oltre 800 metri di quota di Acquevive di Frosolone. Una tradizione tenuta viva dalla famiglia Colantuono e sostenuta dall’agenzia di sviluppo regionale Moligal diretta da Nicola Di Niro. Carmelina Colantuono e Di Niro sono anche i pionieri del progetto che, forte del partenariato internazionale, è giunto a Parigi dove un mese e mezzo fa è stata formalizzata la candidatura al patrimonio Unesco.

Cavalieri, pastori e bovini stanno arrivando e l’attesa è grande in località le Quercigliole a Ripalimosani. Circa un’ora fa lungo la SS 87 la circolazione è stata sospesa a tratti per consentire il passaggio della carovana. Mezz’ora fa il passaggio sotto il vecchio ponte ferroviario di Campolieto e poi l’arrivo a Matrice e ultima tappa a Ripalimosani. Le condizioni atmosferiche favorevoli consentiranno ai tanti che riempiranno il pianoro in località ‘Le Quercigliole’ di godere di questo spettacolo suggestivo.

