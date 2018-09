Transennati i marciapiedi del sottopasso di via Magellano a Termoli, la struttura cade a pezzi

Il sottopassaggio di via Magellano versa in uno stato di vera emergenza. Nell’epoca in cui i ponti crollano, cosi come insegna la tragedia del viadotto Morandi a Genova, ecco che un intervento urgente dovrebbe interessare questo tunnel.

Il ferro e l’armatura della struttura sono ben visibili ad occhi nudi. I calcinacci piovono dai cornicioni finendo sui marciapiedi che recentemente sono stati transennati sia da un lato che dall’altro. La pavimentazione è completamente saltata e si è resa pericolosa per i pedoni. Le ringhiere della recinzione in metallo sono fatiscenti e tremano ad ogni passaggio di auto o con il vento. Insomma una situazione da tenere sott’occhio al fine di salvaguardare sul serio l’incolumità di passanti e automobilisti.