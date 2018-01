Tragredia in strada. 45enne di Castelmauro si accascia a terra e muore

CASTELMAURO. La 45enne deceduta improvvisamente questa mattina a Castelmauro a seguito di un malore non sapeva che avrebbe visto per l’ultima volta i suoi figli una volta accompagnati a scuola. Un fato crudele ha messo fine alla vita della giovane donna mentre rientrava a piedi verso casa. Accasciatasi a terra, infatti, non ha più ripreso conoscenza dinanzi le espressioni attonite e preoccupate di amici e parenti. A nulla è servito l’arrivo dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, dal momento che la giovane mamma non ha più ripreso conoscenza. L’accaduto ha suscitato grande sconcerto in paese, dove la donna era molto conosciuta.

