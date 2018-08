Tragico schianto tra un pulmino e un tir al confine con il Molise, morti 12 braccianti

FOGGIA. Una strage, non c’è altro modo per definire il bilancio del terribile incidente verificatosi oggi pomeriggio, lunedì 6 agosto, lungo la Statale 16, nel primo tratto in territorio pugliese. Sono infatti undici i cadaveri estratti dalle lamiere del furgone andato ad impattare, poco dopo le 15, al bivio per Ripalta, vicino Lesina al confine con il Molise, contro un grosso Tir che trasportava farinacei. Le vittime, così come accaduto nell’analogo incidente verificatosi sabato pomeriggio sempre nel foggiano, ad Ascoli Satriano. Erano tutti lavoratori migranti di etnia africana di ritorno dal lavoro nelle campagne, dove avevano raccolto pomodori. Le vittime viaggiavano, insieme ad altre tre persone, rimaste ferite e attualmente ricoverate nell’ospedale di San Severo.

FOTO ANSA

AGGIORNAMENTI:

ORE 18 É salito a 12 il bilancio delle vittime dell’incidente stradale avvenuto nei pressi di Lesina.

ORE 19 Attualmente la circolazione in direzione Pescara è deviata con uscita allo svincolo di Ripalta, mentre quella in direzione Foggia è deviata sull’autostrada A14 “Bologna-Taranto”, attraverso lo svincolo di Termoli. Il ripristino della regolare circolazione è previsto nel corso della serata.

