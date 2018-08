Tragedia a San Felice, disposta l’autopsia sul 16enne Cristian Zara

SAN FELICE DEL MOLISE. La Procura dei Minori ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane Cristian Zara che ha perso la vita, domenica sera, a seguito di un tragico gioco. E’ stato investito dallo scooter guidato da un suo coetaneo, lungo la strada che da San Felice del Molise porta a Montefalcone.

Il 17 agosto prossimo sarà conferito l’incarico al medico legale e quindi, per il momento, slitterà la data fissata per i funerali in occasione dei quali il sindaco, Fausto Bellucci, ha disposto il lutto cittadino.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp