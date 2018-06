Tra le wags del Senegal l’isernina Simona Guatieri

In questi giorni tiene banco un po’ in tutto il mondo dei media l’argomento calcio, con i mondiali di Russia che, oltre al momento prettamente sportivo, vengono sviscerati anche attraverso notizie di cronaca rosa e gossip. E così è venuta alla ribalta Simona Guatieri, 23enne isernina, compagna del calciatore senegalese Keita Baldé in forza al Monaco e in odore di Juventus.

Simona ha seguito Baldé in Russia ed è, ovviamente, una delle wags accanite della nazionale del Senegal. Modella e presentatrice tv, ex velina dell’edizione spagnola di Striscia la Notizia, ha legato ufficialmente con il calciatore l’estate scorsa, dopo anni di amicizia. Sogna un futuro da presentatrice dopo aver lavorato in tv a Genova con Francesco Mogol e Diego Abatantuono. Ora, insieme al compagno, vive in Francia.

