Tra i dilettanti allo sbaraglio de ‘La Corrida’ di Conti anche un venafrano

VENAFRO. In occasione della seconda puntata de ‘La Corrida’ condotta da Carlo Conti su RaiUno, andata in onda venerdì sera, ha visto sul palco della trasmissione il concorrente venafrano Enrico Giannini, che si è esibito come cantante. Il concorrente venafrano dopo l’esibizione dell’estate scorsa, in uno spettacolo di piazza denominato nemmeno a farlo apposta ‘La Corrida Venafrana’, fu, insieme con altri concorrenti chiamato a partecipare a un casting selettivo per la trasmissione di RaiUno La Corrida. Giunta la trasmissione venerdì scorso, sul palco e in veste di dilettante allo sbaraglio è toccato a Enrico Giannini, ma durante l’esibizione, a tradirlo è stata proprio la forte emozione, che ha fatto decadere l’effetto dilettante mettendo in moto la macchina dei fischi degli spettatori in sala. Al momento non si conosce se altri concorrenti di Venafro siano stati selezionati, di sicuro al casting di Pescara del 6 dicembre 2017, parteciparono ben quattro concorrenti figli de ‘La Corrida Venafrana’ ideata dal Comitato Festa di Ernesto Cardarelli.

