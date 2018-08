Tpl, stop alle corse il 16 agosto. Il Forum denuncia: “Una decisione autarchica”

CAMPOBASSO. Il 16 agosto non è mai stato segnato in rosso sul calendario. Eppure quest’anno la Seac ha deciso, per quel giorno, di sospendere le corse degli autobus. Una decisione che non è piaciuta al Forum del Trasporto Pubblico. E così il Presidente, Filippo Poleggi, con una nota, ha sollecitato l’intervento del Sindaco di Campobasso, del Presidente del Tribunale, del Prefetto e del Questore. “Una decisione, quella della Seac, – scrive Poleggi nella lettera – autarchica, in dispregio di tutti, utenti, concessori, autorità. Da tempo c’è un crescendo di riduzione del servizio in particolare alla vigilia e in occasione delle festività. Le soppressioni si estendono, esaurite quelle laiche e religiose, e se ne istituiscono delle nuove, come se non fosse proprio in occasione delle festività che anziani, disabili, persone sole, hanno maggior bisogno di ritrovarsi con il prossimo” – continua la critica del Presidente del Forum. “Stiamo vivendo una riduzione ‘estiva’ incredibile, funziona una sola linea al giorno, con un passaggio ogni ora. È un vilipendio dell’utente del Tpl, questo soggetto sociale maltrattato senza soluzioni di continuità” – accusa ancora Poleggi. Per questo il Forum chiede di intervenire, urgentemente, con ciò che la legge consente, per tutelare tutti gli utenti del trasporto pubblico locale.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp