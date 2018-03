Tpl, proroga con Seac a marzo

L’amministrazione – attraverso delibera votata all’unanimità – ha deciso di affidare provvisoriamente il Tpl a Seac anche per il corrente mese di marzo, in considerazione delle avviate procedure per l’affidamento a nuovo gestore e per evitarne l’interruzione con conseguenze pregiudizievoli per la mobilità, “la sicurezza e l’incolumità di cittadini, visitatori, pendolari, tenendo conto della riduzione del contributo regionale”. E’stata confermata dunque la stipula di un contratto con la società Seac per l’affidamento provvisorio del servizio limitato dall’1 marzo 2018 al 31 marzo 2018, per un chilometraggio di 63.466,670 km mensili e un importo di poco oltre i 168mila euro mensili. Ma è solo una soluzione provvisoria, che anticipa una vera e propria rivoluzione in arrivo già in primavera. Da Palazzo San Giorgio, infatti, non trapelano margini nei confronti di Seac. “Si proceda ad avviare, contemporaneamente – si legge – tutte le procedure per la definitiva chiusura del rapporto contrattuale con l’attuale gestore ed il passaggio di beni e consegne dall’attuale al Comune e, qualora già intervenuta l’individuazione di affidatario del servizio, a quest’ultimo a partire dalla cessazione del contratto per evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio pubblico essenziale Affidato il servizio inmodo provvisorio, la partita vera e propria si giocherà però ad aprile, momento cruciale per il trasporto pubblico campobassano.

