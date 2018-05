Toro finisce in un pozzo, salvato dai Vigili del Fuoco (FOTO E VIDEO)

VENAFRO. Ieri, mercoledì 9 maggio, i Vigili del Fuoco di Pescara sono intervenuti con un elicottero per recuperare un toro caduto in un pozzo sul monte Sammucro, in località Ceppagna. I volontari del Locale distaccamento hanno provveduto alla messa in sicurezza del toro, prosciugando il pozzo per evitare ulteriori conseguenze al bovino. Successivamente dalla Sede Centrale di Isernia si è provato a raggiungere il luogo con un Auto Carro Trasporto munito di una piccola gru ma il terreno cedevole ha ostacolato l’arrivo del mezzo. Approfittando di una tregua meteorologica si è ritenuto opportuno così, l’intervento del velivolo dei vigili del fuoco di

Pescara che ha permesso di recuperare il pesante bovino, dopo essere stato sedato dal Veterinario dell’ASREM. Infine, è stata segnalata all Sindaco la pericolosità del pozzo che sprovvisto di un parapetto costituisce un grave pericolo.

