Torna l’attesa ‘#domenicalmuseo’, aperti i luoghi di cultura anche in regione

Quest’oggi torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo guidato da Dario Franceschini che prevede l’ingresso gratuito nei musei, aree archeologiche e luoghi della cultura statali la prima domenica di ogni mese, a cui aderiscono anche molti musei comunali in tutta Italia.

Dunque anche in Molise porte aperte nei musei e nei luoghi della cultura in genere. In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa ha visto la partecipazione in tutte le sue edizio- ni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali. Su www.beniculturali.it/domenicalmuseo le informazioni, gli orari e l’elenco completo dei luoghi aperti gratuitamente.