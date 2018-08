Tormenta e perseguita la moglie, pregiudicato ai domiciliari per stalking

CAMPOBASSO. Sono stati disposti dal Questore di Campobasso servizi straordinari di controllo del territorio rientranti “nell’operazione ad alto impatto – Estate Sicura”, sia nel capoluogo e sia a Termoli, al fine di prevenire e reprimere i crimini, in aumento solitamente nel periodo estivo. Numerosi gli interventi da parte degli agenti della Questura di Campobasso, del Commissariato di P.S. di Termoli, coadiuvati da equipaggi del reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo” e da diverse pattuglie della Polizia Ferroviaria e della Polizia Stradale.

In particolare, nelle ultime ore il personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un pregiudicato del capoluogo, di 50 anni, dando esecuzione al provvedimento del G.I.P. di Campobasso che ha disposto gli arresti domiciliari. L’uomo è stato denunciato per stalking (vessazioni, percosse e persecuzioni) nei confronti della moglie e, considerata l’inefficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa emessa nella immediatezza, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp