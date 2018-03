Toma si presenta a Termoli: “Occorre rilanciare economia, viabilità e porto”

TERMOLI. Di competitor? “Ce ne sono pochi, vedo molti ologrammi e idee senza gambe. Noi abbiamo buone gambe e sappiamo camminare, correre e arrampicarci. Sappiamo radicare le idee attraverso le gambe”. Il rilancio di Termoli? “Deve passare attraverso il mare, attraverso il nucleo industriale e attraverso la ferrovia”. Il tunnel? “Un progetto che deve essere sottoposto alla popolazione che deve essere chiamata al referendum”. Idee chiare e precise per Donato Toma che ieri pomeriggio è arrivato in basso Molise per un incontro con i candidati di Termoli alle prossime elezioni regionali. Sotto la lente il rilancio della zona costiera e di Termoli “che è un centro meraviglioso dove i balneatori sono stati abbandonati e devono, invece, pensare a coalizzarsi e avere il supporto della Regione”. E ancora sotto la lente il nucleo industriale “ridotto ai minimi termini. Abbiamo la necessità di riportare qui le aziende e rafforzare la linea ferroviaria e le infrastrutture.

