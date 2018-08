Toma rassicura: “La maggioranza è salda”

Le tensioni in maggioranza restano, anche se il presidente Toma sta svolgendo pubblicamente il ruolo di pompiere. La questione della nomina a commissario ad acta e il voto in consiglio di giovedì sui vaccini hanno fatto salire la tensione. La Lega sembra voler rompere col centrodestra, anche nelle regioni. A suffragare tale tesi c’è la situazione in Abruzzo. Alle imminenti elezioni regionali il Carraccio correrà da solo, ieri è giunta l’ufficialità. E anche in Molise i rappresentati del partito di Salvini sembrano strizzare l’occhio al Movimento 5 Stelle. In tal senso la pausa estiva calza a pennello.

Intanto il governatore Toma, come detto, sta cercando di gettare acqua sul fuoco.

“Non c’è nessun problema in maggioranza – ha dichiarato ieri a margine dell’incontro per l’acquedotto molisano centrale – e la questione dei vaccini concerne un tema trasversale. Non c’è distinzione tra maggioranza e minoranza, ma si è trattato di un voto di coscienza in cui i consiglieri erano liberi di votare secondo le proprie convinzioni. C’è stata l’astensione di una esponente della maggioranza che ha preso una posizione del tutto rispettabile, ma la maggioranza del consiglio si è espressa per prevedere una legge che contempli l’obbligatorietà della copertura vaccinale. E’ passato l’ordine del giorno e mi impegnerò affinché l’iter legislativo per l’obbligatorietà vaccinale sia portato avanti nel più breve tempo possibile dalla commissione preposta”.