Toma nel Comitato europeo delle Regioni

Giro di nomine relative al Comitato europeo delle Regioni (CdR) c’è anche il Molise. L’organismo che a Bruxelles rappresenta gli enti regionali e locali dei 28 Stati membri Ue, dopo le tornate elettorali che hanno modificato la geografia politica italiana nazionale e locale, ha ufficializzato le nomine dei nuovi membri che entreranno a far parte della delegazione italiana. Arrivano così a Bruxelles Donato Toma (Ppe), presidente della Regione Molise, Alessandro Fermi (Ppe), presidente del Consiglio della Regione Lombardia e Roberto Ciambetti (Ecr), presidente del Consiglio della Regione Veneto, ‘promosso’ da supplente a membro titolare.

Il Consiglio ha recepito le nuove nomine su indicazione dei governi nazionali e delle associazioni di categoria, come Anci e Conferenza delle regioni. Confermato membro titolare anche Enzo Bianco (Pse), consigliere comunale a Catania che finora ha guidato la delegazione italiana al CdR. Diventano invece supplenti Raffaele Cattaneo (Ppe), assessore regionale all’ambiente in Lombardia già membro del CdR ed ex presidente della commissione coesione territoriale; Alessandro Piana (Ecr), presidente del Consiglio della Regione Liguria; e Alberto Gottardo (Ecr), consigliere comunale di Sacile (Pordenone). Ancora nessuna nomina, invece, per il Movimento 5 Stelle. Lasciano il Comitato di Bruxelles Mauro D’Attis, assessore comunale a Roccafiorita (Messina) eletto deputato nelle file di Forza Italia, e Laurent Vierin, ex presidente della Regione autonoma della Valle d’Aosta.

