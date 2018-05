Toma in Commissione Speciale a Roma: “Ho chiesto attenzione al Molise” (IL VIDEO DELL’INTERVENTO)

Nei giorni scorsi il presidente della Regione Donato Toma ha preso parte ad un’audizione al Parlamento, in Commissione speciale, con le Commissioni congiunte di Camera e Senato sul Def. Sul bilancio della regione stiamo agendo con una ricognizione che ci aiuti a capire come procedere.

“Abbiamo forti problemi di liquidità – ha commentato il governatore – e per questo ho chiesto un’attenzione particolare sulle piccole regioni come il Molise, che hanno bisogno di molti investimenti infrastrutturali. Inoltre ho chiesto al Parlamento di sbloccare gli avanzi di amministrazione che non possono essere impiegati per motivi di bilancio”.

IL VIDEO DELL’INTERVENTO



Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp