Toma: “Ecco come cambia la sanità molisana”

CAMPOBASSO. Una nuova strategia comunicativa dell’Asrem, per essere più vicini al paziente, per creare un rapporto di fiducia e per velocizzare i tempi di attesa.

Questi sono solo alcuni dei temi affrontati oggi in conferenza stampa dal presidente della Regione Molise, Donato Toma, dall’ingegnere Gennaro Sosto, dal presidente dell’ordine dei medici di Campobasso, Carolina de Vincenzo e dal vice presidente dell’ordine dei medici di Isernia, Pino Attademo.

Durante la conferenza stampa Toma ha anche annunciato novità importanti per quel che riguarda le liste di attesa: “Abbiamo dato vita ad un nuovo software che ci permetterà di ridurre drasticamente i tempi di attesa”.

“Con le liste di attesa – ha aggiunto Sosto – rientreremo nei canoni nazionali. Da qui a sei mesi ci saranno altri dati. L’obiettivo è quello di diversificare l’offerta su base più capillare per ridurre i tempi”.

Durante l’incontro si è parlato anche di accordi di confine, della nomina di commissario ad acta e della necessità di reperire fondi a Bruxelles.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise’ in edicola domani.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp