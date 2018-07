Toma commenta parole ministro Grillo: “Penso si riferisse a situazione in Campania”

CAMPOBASSO. “Penso si riferisse in particolare alla situazione della sanità in Campania”, così ha commentato all’Ansa il presidente della Regione Molise, Donato Toma le dichiarazioni rilasciate dal ministro della Salute, Giulia Grillo a margine della visita a Scafati (Salerno) in merito alla doppia funzione Governatore-Commissario alla Sanità.

“Che competenza ha un presidente di Regione per fare il commissario? Ce lo siamo chiesti? O è un fatto politico o è un fatto tecnico?”, queste le parole della titolare del dicastero.

“Se vogliamo generalizzare – ha detto Toma – ricordo che dividere i ruoli significa anche aumentare i costi”. Poi, soffermandosi sulle competenze in materia, ha aggiunto: “Non è proprio così, al Commissario ad Acta è stato affiancato un sub commissario, inoltre c’è un Tavolo tecnico (ministeri Salute ed Economia) che vigila sugli adempimenti previsti dal Piano di rientro”. Il Governatore ha puntato l’accento anche su un’altra questione: “Quasi l’80% del bilancio della Regione Molise è assorbito dalla sanità, togliere la gestione al Presidente della Regione significa non farlo amministrare”.

