Tolleranza zero contro i ‘furbetti del sacchetto’, scatta prima multa da 600 euro

CAMPOBASSO. Tolleranza zero del Comune di Campobasso nei confronti dei cosiddetti ‘furbetti del sacchetto’. La Polizia Locale, infatti, mette mano al taccuino e strappa la prima multa di 600 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ad essere beccato in flagrante, un cittadino residente nel centro storico di Campobasso, prima zona della città a sperimentare il nuovo sistema di raccolta con tanto di contenitori appositi. Diversi gli avvertimenti rivolti ai cittadini, soprattutto nella fase ‘pilota’ del progetto, ormai in auge a tutti gli effetti e con esso anche le sanzioni, salatissime. Da 300 a 3mila euro, dunque, le multe per chi continua ad abbandonare la spazzatura fuori dagli Ecostop. Il servizio è stato, infatti, potenziato dal Comune per andare incontro proprio alle esigenze di quanti vivono nella parte antica.

“La sanzione comminata all’utente ‘distratto’ – sottolinea in una nota Palazzo San Giorgio – vuole essere soprattutto un monito per i residenti affinché si eviti l’abbandono dei rifiuti e si seguano i consigli dettati dalla Sea, azienda che gestisce il servizio di raccolta”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp